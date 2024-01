Prosit! Bald ist er Liebender, bald Stratege

In Walzer und Polka verliebt

Thielemann hat sich in Walzer und Polka verliebt. Delikater Ausdruck und feine Empfindungen sind für ihn das Salz dieser Musik. Wie in Johann Strauß’ „Wiener Bonbons“ oder der „Waldmeister“-Ouvertüre. Liebevoll lässt er die „Wiener“ in melancholischen Farben von Josef Strauß’ „Delirienwalzer“ schwelgen. Und wie delikat er sehnsüchtige Phrasen in Ziehrers „Wiener Bürger“-Walzer auskostet oder dem Publikum in Hellmesbergers Walzer „Für die ganze Welt“ und der „Estudiantina“-Polka ein philharmonisches Klangbad vom Feinsten beschert - das hat großen Stil.