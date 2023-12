Legende Schmitt: „Der Druck wird immer größer“

Ist er Ihr Topfavorit?

Da nehmen sich vorne nicht viel. Stefan KRaft war bisher so stabil in dieser Saison und springt technisch sehr gut. Er sagt ja selbst, dass er keine Ausnahmesprünge in Oberstdorf hatte, trotzdem stand er am Podest. Und die Bedingungen bei ihm waren auch nicht so gut, er hatte es tendenziell sogar schlechter als Andi. Kobayashi kommt zudem auch immer besser in Form und kann in einen Flow reinkommen. Diese drei Athleten sehe ich auf Augenhöhe, da entscheidet die Tagesform.