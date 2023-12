Wellinger-Disqualifikation? Das sagt Kraft dazu

Kein Start im Finale

Das Thema kam in Deutschland erst am Samstag nach seinem Sieg im ersten Tournee-Wettbewerb am Schattenberg auf. Der 28-Jährige gewann vor Japans Ryoyu Kobayashi und Topfavorit Kraft. Eine Disqualifikation hätte dazu geführt, dass Wellinger am Freitag nicht am Start gestanden wäre.