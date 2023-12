Bewohner dürfen nach Flut ins Pflegeheim zurück

Wohngruppe zog wieder ein

Eine Wohngruppe konnte auch schon in ihre vertraute Umgebung zurückkehren. Teile des Heimes bleiben aber weiterhin unbenutzbar. „Zwei Wohngruppen mit 14 Personen sind nach wie vor im Haupthaus in Alkoven untergebracht“, so Fosen-Schlichtinger. Dorthin waren am Tag des Unglücks 27 Personen evakuiert worden.