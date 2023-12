Helfer (30) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Weil er am Heimweg von einem Einsatz am Samstag gegen 5 Uhr früh noch einen umgestürzten Baum auf der Landesstraße in Liebenau entdeckte, blieb ein 30-jähriger Feuerwehrmann der FF Schöneben noch einmal stehen. Auch ein nachkommender Kamerad (52) stoppte seinen Wagen. Beide Helfer schalteten bei ihren Fahrzeugen die Warnblinkanlage ein und wollten die Straße von dem Baum frei machen. Ein entgegenkommender Autofahrer (25) aus Liebenau, er könnte durch das ebenfalls eingeschaltete Fernlicht geblendet worden sein, übersah jedoch die fleißigen Florianis.