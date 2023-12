Brauchtumspflege auf dem Rücken edler Pferde

Gemeinsame Feier zum Schutz des Ökosystems

Während die Pferdefreunde den Ritt typischerweise in Schlichtheit und Stille absolvierten, wartete am Wallfahrtsort ein musikalisches Schmankerl: Da der Stefanitag auch im jagdlichen Brauchtum stark verankert ist und die Veranstaltung in Partnerschaft von Pferdehaltern, Bauern, Grundbesitzern und generell allen Personen mit ausgeprägtem ökologischen Gewissen angelegt ist, sorgten Hornbläser für die stimmige Untermalung der Segnung.