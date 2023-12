Brandanschlag auf katholische Kirche in Wien

In Ottakring häufen sich die bedenklichen Vorfälle

Vor Weihnachten wurden drei Terrorverdächtige in der großen Flüchtlingsunterkunft von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Ebenfalls in Ottakring aktiv ist der Verein Dar al Janub, der in einer Studie der Dokumentationsstelle Politischer Islam als antisemitischer Verein, der gewaltverherrlichende Propaganda verbreitet, beschrieben wird. Auch der Attentäter des Terroranschlags vom November 2020 in der Wiener Innenstadt hat soll sich unter anderem in einer Moschee in Ottakring radikalisiert haben.