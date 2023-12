Wenn nur noch die Notschlafstelle bleibt

Die Christbaumbaumkugeln glitzern im Schein der Lichterkette, im Wohnzimmer ist es wohlig warm. An Silvester erhellen Raketen den Himmel, während unten auf den Straßen gefeiert wird. So stellt man sich die Feiertage vor. Aber es gibt in Vorarlberg Menschen, die in einer ganz anderen Realität leben. Menschen, für die lediglich eine Straßenlaterne oder eine Reklametafel an der Bushaltestelle leuchtet. Menschen, die im Freien frieren müssen, weil sie kein Zuhause haben. Für sie sind die Feiertage körperlich, vor allem aber auch seelisch eine große Belastung. Die Notschlafstellen im Land versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.