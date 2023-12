Traurige Serie: Amokläufe in Bildungseinrichtungen

Heidelberg: Schüsse an Universität

Bei laufender Vorlesung eröffnete am 24. Jänner 2022 ein Student (18) das Feuer in der deutschen Universität Heidelberg in Baden-Württemberg. Laut Augenzeugen zielte der junge Mann wahllos in die Sitzreihen. Einer Frau (23) schoss der Täter in den Kopf, sie starb. Weitere drei Personen wurden verletzt.