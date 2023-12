ÖFB reagiert besorgt: „Es besteht die Gefahr, ...“

Auswirkungen auf die Wettbewerbsgleichheit

Auch Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer war alles andere als glücklich. „Bereits in den vergangenen Jahren hat sich das finanzielle Gewicht stark zugunsten der großen Klubs verschoben, was mittlerweile große Auswirkungen auf die Wettbewerbsgleichheit in den internationalen, aber vor allem in den nationalen Bewerben hat. Bei allen bisherigen Reformen gibt es für alle Klubs aber zumindest noch eine Möglichkeit, es sportlich nach ganz oben zu schaffen. Auch die Solidaritätszahlungen und Förderungen für die gesamte Breite des Fußballs sind im jetzigen System wesentlich“, erklärte Ebenbauer.