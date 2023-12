Das sind die Highlights des Sportjahres 2024

Der erste Höhepunkt steht traditionell am Neujahrstag mit dem zweiten Bewerb der 72. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Es folgen wie gewohnt die beiden österreichischen Weltcup-Springen in Innsbruck (3.1.) und in Bischofshofen (6.1.). Kurz darauf beginnt am 10. Jänner die Handball-EM in Deutschland. Die ÖHB-Männer treffen in der Gruppe B in Mannheim auf Rumänien (12.1.), den WM-Neunten Kroatien (14.1.) und Vize-Europameister Spanien (16.1.). Die Handballerinnen sind indes bei der Heim-EM zum Jahresende (28.11. bis 15.12.) gefordert, die Europameisterschaft wird gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz ausgetragen.