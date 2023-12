Prominente Unterstützung für Johannes Anzengruber

Sie alle stellen sich nun demonstrativ hinter Anzengruber und seine neue Liste JA Innsbruck. „Johannes Anzengruber war stets ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner in Sicherheitsfragen, hat sich in besonderem Maße engagiert und umsichtig um die Sicherheitsagenden in der Stadt gekümmert und hat in diesem Bereich wichtige zielgerichtete Impulse gesetzt“, sagt etwa Kohler.