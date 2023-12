Innsbruckwahl: Anzengruber präsentiert Listennamen

Nun appelliert Bürgermeister Willi an den Gemeinderat, einzulenken. Für Innsbruck, ÖVP und FPÖ zeigten sich in einer ersten Reaktion dazu bereit, die 50 Prozent-Sperre am 31. Mai 2024 - nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl - wieder automatisch auslaufen zu lassen.