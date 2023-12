Raketen und Kugelbomben - was ist bei uns erlaubt?

Kaum ein Jahreswechsel vergeht ohne Zwischenfälle - die im Ernstfall sogar tödlich enden können. Und für die Verantwortlichen vor Gericht: Erst Mitte November saßen vier Jugendliche vor dem Richter in Wiener Neustadt (Niederösterreich). In der vergangenen Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) starben bei einer fehlerhaften Kugelbombenzündung zwei ihrer Freunde - beide 18 Jahre alt. „Mir war in diesem Augenblick die Gefahr nicht bewusst“, so einer der Angeklagten.