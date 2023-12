ChatGPT zu den besten Forschern des Jahres gekürt

Da daneben zehn Menschen gelistet sind, handelt es sich in diesem Jahr eigentlich um eine Top-11. Man habe sich entschlossen, ChatGPT zusätzlich aufzunehmen, „um die tiefgreifende Art und Weise zu würdigen, in der generative Künstliche Intelligenz die Entwicklung und den Fortschritt der Wissenschaft verändert“, so Monastersky.