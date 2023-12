So backen Sie Kekse für Weihnachten mit Wow-Effekt

Sie war Jurorin in der TV-Show „Master of Sweets“, ist Konditormeisterin und bekannt für ihre außergewöhnlichen Torten: Brigitta Schickmaier. Der Backprofi aus Pettenbach zeigt, wie der Wow-Effekt am Kekse-Teller gelingt. Was es dabei mit Schminkpinsel und Pfeffermühlen auf sich hat, lesen Sie hier.