Capitals: Ein Neuzugang, zwei Vertragsauflösungen

„Ich habe mich für Wien entschieden, weil ich Großartiges über die Stadt und die Organisation vernommen habe. Ich denke, dass ich den Vienna Capitals helfen kann und freue mich über diese Chance. Ich bin ein Zwei-Wege-Verteidiger, der stolz darauf ist, in der eigenen Zone hart zu verteidigen. Gleichzeitig will ich offensiv meinen Beitrag leisten und die Möglichkeiten nutzen, die sich mir bieten“, wird der 27-Jährige in einer Presseaussendung zitiert.