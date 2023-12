Knapper 6:5-Heimsieg von Colorado über Calgary

Islanders ringen Maple Leafs nieder

Die New York Islanders nehmen in der Metropolitan Division der Eastern Conference nach einem 4:3 in der Overtime gegen die Toronto Maple Leafs hinter Stadtrivalen New York Rangers Platz zwei ein. Bo Horvat scorte 46 Sekunden in der Nachspielzeit entscheidend. Kurz zuvor hatte John Tavares mit einem Assist für Morgan Rielly knapp sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit seinen 1000. Karrierepunkt geschafft. Der nun für die Maple Leafs spielende Tavares hatte seine ersten neun Saisonen für die Islanders agiert.