Rossi trifft bei Minnesota-Sieg gegen Seattle

Marco Rossi hat am Sonntag beim 3:0-Sieg der Minnesota Wild bei den Seattle Kraken zum neunten Mal in dieser Saison getroffen. Er stellte in der 53. Minute nach schöner Vorarbeit von Mats Zuccarrello auf 2:0. Der 22-jährige Vorarlberger hält nun in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in dieser Saison bei 16 Punkten (neun Treffer, sieben Assists). Rossi stand 12:59 Minuten auf dem Eis.