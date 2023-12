Exklusiver Christbaum-Schmuck für Hollywoodstars

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Christbaum im ganzen Land? Emil John aus Leibnitz dürfte mit seinem Hingucker in die engere Wahl kommen. Es ist nicht nur die stattliche Größe des drei Meter hohen Christbaums, sondern vielmehr der exklusive Baumschmuck, der an den künstlichen Tannenzweigen hängt. Aus aller Herren Länder und renommierten Glasmanufakturen zusammengetragen. Im heurigen Jahr sind „affige Zirkusfiguren“ und „verspielte Winterkinder“ die schillernden Aufhänger, die das romantische Herz des Südsteirers höher schlagen lassen.