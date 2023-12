Neue Wachsära sorgt weiter für viel Kopfzerbrechen

ÖSV-Biathlon-Servicechef Manfred Hierschläger erwartet in nächster Zeit beträchtliche Performance-Unterschiede aufgrund der Wachswahl. „Fluor hat alles gleicher gemacht, jetzt geht es weiter auseinander. Die Unterschiede sind jetzt am Anfang sicher größer. Es wird nicht bei allen Verhältnissen so sein, aber es wird immer wieder vorkommen“, erläuterte Hierschläger im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.