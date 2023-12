Tiefschläge werfen den „Professor“ nicht zurück

Cool, abgebrüht, souverän. 582 Tage nachdem er als österreichischer Teamchef präsentiert worden war, nahm Ralf Rangnick die Hammergruppe mit Frankreich und den Niederlanden bei der Auslosung zur EURO 2024 gelassen zur Kenntnis. Der 65-jährige Deutsche ruht in sich. Ist rhetorisch perfekt, aber kein Diplomat. Legt den Finger in Wunden. Brennt auf seine eigene Art. Und ließ so den Funken vom ÖFB-Team auf Fußball-Österreich überspringen!