Der Killer und die Beamtin: „Ist ein guter Mensch“

Die 80-Quadratmeter-Wohnung in einem Gemeindebau am Rande von Wien wirkt gemütlich. Auf Tischchen stehen Kerzen in hübschen Gefäßen, an den Wänden hängen Schmetterlinge und Herzen aus Holz. „Ich bastle sehr gerne“, erzählt Sandra E. - 46, Beamtin von Beruf, geschieden - gleich, „und ich bin ständig dabei, meine Räume mit kleinen Kunstwerken zu verschönern.“