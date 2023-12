Acht WM-Stadien Gastgeber für Copa America 2024

Das Finale der Copa America ist für den 14. Juli im Hard Rock Stadium in Miami im US-Bundesstaat Florida angesetzt. Die weiteren sieben WM-Stadien unter den insgesamt 14 Arenen für das Turnier sind das MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York, das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, das Levi‘s Stadium vor den Toren von San Francisco, das SoFi Stadium südlich von Los Angeles, das AT&T Stadium im texanischen Arlington, das NRG Stadium in Houston sowie das Arrowhead Stadium in Kansas City. Darüber hinaus finden Partien auch in Las Vegas, Charlotte, Orlando, Austin, Glendale sowie in einem kleineren Stadion in Kansas City, dem Children‘s Mercy Park, statt.