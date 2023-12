Eislaufvergnügen am Neusiedler See vor dem Aus?

Mit über 320 Quadratkilometern bietet der Neusiedler See genügend Platz für alle Wintersport Liebhaber. Früher wurde man von Schlitten überholt, die am Eis gezogen wurden und von spazierenden Leuten, die sich auch nicht am Steg halten konnten. Doch gerade das Eislaufen am See hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Seine Runden am Eis zu drehen ist, wie schon bei Generationen zuvor, sehr beliebt.