Wie verbringen Sie den Stefanitag?

Am 26. Dezember gedenkt man dem heiligen Diakon Stephanus, der als erster christlicher Märtyrer gilt. In Österreich gibt es an diesem Tag in den unterschiedlichen Regionen die verschiedensten Brauchtümer. In Wien ist der Stephansdom ein wichtiger Ort für die Feierlichkeiten, während man am Land den Tag beispielsweise mit dem Stefaniritt oder dem Krambamperl-Brennen begeht. Welche Brauchtümer gibt es in Ihrem Bundesland? Wie verbringen Sie allgemein den heutigen Tag?