Polizei: Bewerbungen um 50 Prozent gestiegen

Doch schon am Donnerstag wurde in Leibnitz 70 Frauen und Männer nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung bei einem Festakt in Leibnitz ausgemustert. Die 42 Männer und 28 Frauen im Alter von 20 bis 42 Jahren haben erst kürzlich ihre zweijährige Polizei-Grundausbildung erfolgreich absolviert. Nun kommen sie in unterschiedlichen Polizei-Dienststellen des Landes zum Einsatz. Damit verstärken sie die sicherheitspolizeiliche Präsenz in Graz sowie den steirischen Bezirken.