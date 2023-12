Zu Weihnachten Fahrsicherheit schenken

Schneeglatte oder nasse Fahrbahnen zählen zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Viele davon ließen sich mit einer guten Ausbildung für Notsituationen am Steuer verhindern. So schützt man sich und andere Verkehrsteilnehmer. Wer ein persönliches Geschenk zu Weihnachten überreichen will, das auch noch viel Sinn hat, dem sei ein Fahrtechnik Training bei der ÖAMTC Fahrtechnik ans Herz gelegt.