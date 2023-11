Arnautovic startet spektakuläre Inter-Aufholjagd

Aller guten Dinge sind drei

Für Arnautovic ist es der insgesamt dritte Treffer in der Champions League. Zuvor war er bereits zwei Mal für Werder Bremen erfolgreich. Kurios: Die Tore erzielte er gegen Twente und Inter, damit gegen zwei seiner ehemaligen Vereine. Jetzt also auch ein Tor für Inter in der Königsklasse. Für die „Nerazzurri“ entfesselte er damit neue Kräfte. Davide Frattesi erzielte mit einem Traumtor in der 58. Minute den Anschlusstreffer.