Israel wirft Guterres „Terrorunterstützung“ vor

„Jeder, der einen Waffenstillstand unterstützt, unterstützt grundsätzlich die fortgesetzte Terrorherrschaft der Hamas in Gaza“, sagte der israelische Botschafter Gilad Erdan am Mittwoch vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Israel könne seine Bürgerinnen und Bürger mit einem Waffenstillstand nicht schützen.