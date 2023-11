Liverpool gegen den LASK ab 21 Uhr LIVE

„Im Fußball ist immer etwas möglich“

„Die Ausgangslage in der Gruppe schauen wir uns erst nach dem Spiel gegen Liverpool an, weil auch das Parallelspiel Einfluss auf unsere Möglichkeiten in der Gruppe hat“, meinte Sageder, dessen Truppe in der Liga am Wochenende mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen die WSG Tirol wichtige Punkte in der Liga holte. „Obwohl der Name beim Gegner sehr groß und die Qualität der Einzelspieler sehr groß ist, ist im Fußball immer etwas möglich.“ Das bewies am 9. November nicht zuletzt der 3:2-Heimerfolg von Toulouse über die Reds.