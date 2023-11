LASK-Stürmer eingewechselt und verletzt raus

Mustapha brachte viel Schwung

Fünf Minuten später war es fast so weit: Ein gut herausgespielter LASK-Konter landete bei Mustapha, der an Liverpool-Goalie Caoimhin Kelleher scheiterte. In Minute 70 fand der im Februar 2023 von Roter Stern Belgrad gekommene Stürmer die nächste gute Chance vor - diesmal warf sich ein Liverpool-Akteur in den Schuss. Das Tor sollte den Linzern einfach nicht vergönnt sein.