Blick auf das schönste Ende der Welt

Südafrika liegt auf der Südhalbkugel, somit sind die Jahreszeiten jenen auf der nördlichen Hemisphäre immer entgegengesetzt. Was also bedeutet, dass dort jetzt Sommer ist. Aufgrund der fehlenden Zeitverschiebung erspart man sich einen Jetlag. Es gibt nur wenige Länder auf der Welt, in denen solch vielfältige Landschaften nebeneinanderliegen wie hier. Also viele gute Reisegründe!