Sein Herz schlägt seit Jahren für den Motorsport

Ski-, Motor- und Bogensport

Sein Herz schlägt vor allem für den Sport. „Ich fange die Zeitung immer von hinten zum Lesen an. Neben dem Ski-Sport interessiert mich vor allem der Motorsport sehr. Ich habe 40 Jahre lang eine Werkstatt für Rover und Land Rover in St. Gertraud geführt. In den 90er-Jahren wurde ich bei einer Kundenumfrage unter die besten vier Vertragswerkstätten Österreichs gewählt und dann nach Las Vegas eingeladen, das war ein tolles Erlebnis“, erinnert sich Moitzi, der auch heute noch eine große Leidenschaft für Autos pflegt. „Ich besitze mehrere Autos, darunter zwei Defender und einen MG der Serie eins aus dem Baujahr 1955“, erzählt der Lavanttaler, der seit geraumer Zeit auch als Obmann beim Bogensportclub Wolfsberg tätig ist.