Wirbel um „Anprangerung“ in Gemeindezeitung

Jurist äußerst Bedenken

Wie sieht die Sache rechtlich aus? „Ein Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz kommt nur auf Basis einer gesetzlichen Ermächtigung in Betracht. Aus meiner Sicht ist in diesem Fall keine gesetzliche Grundlage gegeben, derart erkennbar über die Personen zu berichten“, sagt Rainer Lassl, Anwalt für Datenschutz in Graz. Betroffene könnten sich ihm zufolge an die Datenschutzbehörde wenden.