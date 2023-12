Wieso es mit Nachwuchs auf dem Mars schwierig wird

Erst vor wenigen Wochen machten Wissenschaftler mit einer aus Sicht der Raumfahrtindustrie erfreulichen Entdeckung Schlagzeilen: Modellrechnungen hatten ergeben, dass für die Besiedelung des Mars und die Gründung einer überlebensfähigen Kolonie weniger Menschen notwendig wären als bisher angenommen. Eine Anfangspopulation in niedriger zweistelliger Höhe sei ausreichend, um eine dauerhafte Präsenz am Mars zu errichten, ging aus Berechnungen von Datenwissenschaftlern der George Mason University in Fairfax, Virginia, hervor. Dabei wurden allerdings Limitierungen des menschlichen Körpers übersehen …