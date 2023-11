Nationalteam „entführt“: Vorwürfe nach Quali-Spiel

Kurioser Streit abseits des grünen Rasens! Außenminister Yvan Gil ist sauer auf Peru, es sei ein weiterer willkürlicher Akt gegen die Venezolaner gewesen. „Dies ist eine Entführung als Rache an unserer Mannschaft, die ein außergewöhnliches Spiel in Lima gespielt hat“, schimpfte der 51-Jährige in den sozialen Medien.