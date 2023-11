So entstand der Gesang „Der DFB ist so im O...“

„Die letzten 15 Minuten waren eine fette Party“

Bernhard Wastyn, der knapp 13 Jahre Vorsänger der Hurricanes war, erlebte nach dem Rückzug seines Fanklubs in die zweite Reihe erstmals seit sehr langem ein Länderspiel in der Mitte der Kurve. Er berichtet: „Die letzten 15 Minuten waren eine fette Party. Österreich gegen Deutschland ist schon so eine Art Derby auf Nationalteam-Ebene. Da gehört so ein Gesang schon dazu. Ich habe mitgesungen.“ Aber der größte Deutschland-Klassiker in der Kurve war sowieso: „Wer nicht hüpft, der ist ein Piefke“. Da sprang jeder.