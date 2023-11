So geht deutsche Legende auf DFB-Versager los

Der unterirdische Auftritt des deutschen Nationalteams am Dienstagabend gegen Österreich (0:2) hat das ganze Land in Schockstarre versetzt. Auch DFB-Sportdirektor und Fußball-Legende Rudi Völler war im Anschluss konsterniert - und sauer. „Das können wir uns nicht gefallen lassen“, so der 63-Jährige.