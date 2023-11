Ralph Krueger: „Enormes Potenzial“ bei der Austria

In Österreich als Erfolgscoach der VEU Feldkirch bekannt

Für Krueger ist es die zweite Station im Fußball. Von 2014 bis 2019 war der Deutsch-Kanadier (64) Vorstandsvorsitzender von Southampton. In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL arbeitete er zuletzt von 2019 bis 2021 als Cheftrainer der Buffalo Sabres, in Österreich ist er als Erfolgscoach der VEU Feldkirch in den 90er-Jahren bekannt.