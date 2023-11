MotoGP-Wirbel: „Er hat eine Grenze überschritten!“

Morbidelli wiederum unterstellte Espargaro, seine Emotionen nicht im Griff zu haben. „Er hat in seiner Karriere schon so oft überreagiert. Er hat viel mehr Kapitel geschrieben, für die er sich schämen sollte als Kapitel, auf die er stolz sein sollte. Ich frage mich, was er wohl seinen Kindern sagen wird“, wird der 28-jährige Yamaha-Pilot von „motorsport-total.com“ zitiert.