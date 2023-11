Gelb-Rot in 30 Sekunden und Pleite - qualifiziert

Für Ärger bei den eigenen Mitspielern sorgte Sergiño Dest mit zwei Gelben Karten innerhalb von 30 Sekunden. Der vom FC Barcelona an PSV Eindhoven verliehene Spieler hatte sich in der 39. Minute über eine Einwurfentscheidung beschwert und dann so lange weiter reklamiert, dass er die Ampelkarte sah. „Das ist komplett respektlos gegenüber den Mitspielern auf dem Platz, den Leuten auf der Bank. Es ist respektlos dem Spiel und den Schiedsrichtern gegenüber“, kritisierte US-Kapitän Tim Ream.