Diese Entschuldigung begeisterte Kinder komplett

Er hatte bei der WM in Katar besonders beim Spiel Marokko gegen Argentinien erlebt, was für eine Energie im Stadion entstehen, wie das eine Mannschaft beflügeln kann. So eine Atmosphäre wünscht er sich auch bei den Spielen von Österreich bei der EM in Deutschland. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer bedankte sich für die tolle Unterstützung und die Arbeit, die in den vergangenen Jahren geleistet wurde. Dazu wurden die anwesenden Fanklub-Mitglieder auf Essen und Trinken eingeladen. Die Anhänger plauderten auch mit den Spielern, holten sich Autogramme und Selfies.