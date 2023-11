Elvis-Double Verstappen wird vom Kritiker zum Fan

So groß die Begeisterung bei der Verkündigung des Grand Prix‘ gewesen war, so schnell schien sie in den letzten Tagen zu verfliegen. Erst sorgten Straßensperren, die den Verkehr in der Wüstenstadt zum Erliegen brachten, für Ärger. Dann folgte eine katastrophale erste Trainingssession am Donnerstag, die nach acht Minuten für Reparaturen an der Strecke beendet war und Grund genug für eine Sammelklage von Fans gegen die Veranstalter ist.