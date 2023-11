Sinner gegen Medwedew ab 14.30 Uhr LIVE

Sinner steht erstmals in seiner Karriere bei den ATP-Finals in der Runde der letzten vier und setzte sich im letzten Gruppenspiel gegen Holger Rune trotz Rückenbeschwerden durch. Medwedew verlor gestern gegen Alcaraz klar in zwei Sätzen. Gelingt Daniil Medwedew gegen Jannik Sinner die Revanche für die Final-Niederlage in Wien?