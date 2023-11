Sogar auf Lauras Pralinen steht „I love Roma“

Die Rückkehr nach München war für Fußball-Profi Laura Feiersinger emotional und schön. Den Punkt beim 2:2 nach 0:2-Rückstand in der Champions League mit dem AS Roma nahm sie gerne mit in die italienische Hauptstadt, wo sich die Salzburgerin bestens eingelebt hat. Was sie alles in der „Ewigen Stadt“ liebt.