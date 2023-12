„Engerl backen Kekse“: Warum Himmel so rot wird

Wenn die Sonne gerade am Auf- oder Untergehen ist und der Himmel breit in einer rot-rosa Farbpalette leuchtet, sagte die Oma immer: „Die Engalan tuan schon Keks‘ back‘n!“ Und so schön die Vorstellung vom glühenden Backofen im weihnachtlich duftenden Himmel ist - wir wollen doch die tatsächlichen Hintergründe dazu wissen.