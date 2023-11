Für Gloukh & Israel rückt EM-Ticket in weite Ferne

Für Israels Fußball-Nationalteam ist ein Ticket für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland in weite Ferne gerückt. Salzburg-Offensivspieler Oscar Gloukh und Co. kassierten am Sonntag im Nachtragsspiel der 8. Runde der Qualifikation eine 0:1-Niederlage gegen den Kosovo in Pristina und konnten daher im Kampf um einen Top-Zwei-Platz in der Gruppe I keinen Boden gutmachen. Leader Rumänien ist fünf Zähler entfernt, die Schweiz vier Punkte.