Aggressiver Raser mit Bier in der Hand rastet aus

Geldstrafe für Angeklagten

Völlig anders schildern hingegen die 39-Jährige und ihr Ex den Vorfall - vom rücksichtslosen Fahrverhalten bis zum aufbrausenden Verhalten. „Ich hatte drei Kinder im Auto. Auf der Gegenfahrbahn ist uns ein Moped entgegengekommen. So etwas verstehe ich einfach nicht“, macht die junge Mutter ihrem Ärger Luft. Die Überholte heftete sich an die Fersen des Rasers, um ihm die Leviten zu lesen. Dabei sei der Angeklagte samt Bier in der Hand aus dem Auto ausgestiegen und habe sie „voll angegangen“. Dafür fasste der 33-Jährige nun wegen Nötigung 1300 Euro Geldstrafe aus.