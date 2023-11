Über Terrorgefahr und wie man sich schützen kann

Seine Bibliothek umfasst an die 7000 Bücher - überall verteilt auf Büro und die ganze Altbauwohnung. Das Regal im Wohnzimmer reicht bis zur Decke und biegt sich bereits unter der Last. Längs und quer alles zugeschlichtet, bis keine Maus mehr Platz hat. Einmal habe seine Frau gewagt, ein kleines Büchlein im Reclam-Format zu verleihen, wie diese launig schildert. Am ersten Abend habe er noch nichts bemerkt. Aber am zweiten sei er während des Fernsehens plötzlich aufgesprungen und habe festgestellt: „Da hier fehlt doch ein Buch!“